Ці спеції не лише поліпшують смак стрпав, а й корисні для здоров'я

На кухні господинь є чимало різноманітних спецій, які вони використовують, аби поліпшити смак страв. І не усі знають, що серед цих спецій є і такі, які можуть допомогти боротися із запаленням в організмі, зменшити здуття, прискорити обмін речовин і позбутися зайвих кілограмів. Дієтологи назвали найкорисніші протизапальні спеції, які вони радять обов’язково включити у свій раціон, повідомляє She Finds.

Кориця

Кориця багата антиоксидантами та потужними протизапальними властивостями, вона допомагає заспокоїти травний дискомфорт і зменшити здуття, зняти запалення в шлунково-кишковому тракті. Крім того, кориця покращує чутливість до інсуліну та регулює рівень цукру в крові, що може допомогти у втраті ваги, сприяючи кращому контролю рівня глюкози та зменшуючи тягу до солодкої їжі.

«Однією з найкращих протизапальних спецій є кориця, вона містить потужні антиоксиданти та протизапальні сполуки, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі», – каже дієтологиня Тріста Бест.

«Кориця має протизапальні властивості і може допомогти зменшити здуття живота, сприяючи травленню», – каже дієтологиня Мері Сабат. Ці переваги виникають завдяки антиоксидантному з'єднанню, що міститься в спеції, відомому як коричневий альдегід.

Куркума

Куркумін, активна сполука, що міститься у куркумі, має потужні протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити травний дискомфорт і здуття живота, заспокоюючи запалення в шлунково-кишковому тракті. Крім того, куркумін сприяє зниженню ваги, метаболізму жирів, підвищує чутливість до інсуліну та зменшує накопичення вісцерального жиру.

«Куркума є природним протизапальним засобом і допомагає запобігти здуттю живота», – каже дипломована медсестра Кріста Елкінс. Ця яскрава спеція може сприяти зниженню ваги, допомагаючи організму використовувати інсулін.

Імбир

Ще одна спеція, яку варто додати до списку, — імбир. Дієтолог Тріста Бест і експерт з харчування доктор Меліна Джамполіспогоджуються, що імбир є розумним доповненням до кулінарії, відомим своєю здатністю полегшувати запалення, здуття живота і гази. .

«Імбир унікальний для схуднення, оскільки він містить сполуки, відомі як гінгероли та шогаоли», – каже Тріста Бест. – «Ці сполуки створюють антиоксидантний ефект в організмі, який зменшує пошкодження вільними радикалами в організмі. Це пошкодження призводить до збільшення окислювального стресу, який може як спричинити, так і посилити ожиріння. Це пошкодження відбувається на клітинному рівні, і коли ці пошкоджені клітини реплікуються, природні процеси організму, які підтримують гомеостаз, можуть бути порушені, що призведе до зниження метаболізму, енергії тощо».

Доктор Меліна Джамполіс додає, що в одному із досліджень, імбир знизив індекс маси тіла (ІМТ) жінок із ожирінням після того, як вони з’їдали два грами (приблизно 1/2 чайної ложки) порошку імбиру на день. «Він трохи збільшує кількість калорій, які ми спалюємо, допомагає відчути насичення (повноту), оскільки зменшує кількість їжі, яку ми споживаємо, і покращує здоров’я мікробіома кишечника», – каже доктор.

Насіння фенхелю

Воно неабияк корисне для контролю ваги, зменшення здуття живота та сприяння загальному здоров’кишківника. Воно містить природні спазмолітики та анетол, які підтримують здорову діяльність кишечника. Багато людей замочують насіння фенхелю в гарячій воді, щоб сприяти травленню після їжі, але їх також можна використовувати в кавовому напої. Насіння фенхелю мають як антибактеріальні, так і антибіотичні властивості, які можуть сприяти здоровому травленню та зменшити кількість небажаних мікроорганізмів у кишківнику, які можуть призвести до здуття та інших неприємних симптомів.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.