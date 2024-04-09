Один з найважливіших кроків для підтримки здоров'я мозку - здорова дієта

Здоров’я мозку завжди має бути пріоритетом, особливо з віком, коли когнітивні функції мають тенденцію знижуватися. Є багато способів, які допоможуть захистити когнітивне здоров’я, але однин із найважливіших кроків – здорова для мозку дієта. На щастя, є багато продуктів, які можна додати у свою тарілку, аби підтримати здоров’я мозку і знизити ризик хвороби Альцгеймера. Нейробіолог Роберт Лав, який спеціалізується на допомозі людям з хворобою Альцгеймера, назвав п’ять найкращих продуктів для зміцнення здоров’я, повідомляє She Finds, і радить включати їх до свого раціону.

Продукти, які поліпшують здоров’я мозку

Яйця

Вони багаті білком, корисні для підтримки здоров’я мозку і організму загалом. «Багато людей не погоджуються з цим, але наука дуже чітка», – каже Роберт Лав. Яйця багаті вітамінами B-комплексу, селеном і холіном — попередником нейромедіатора ацетилхоліну, життєво важливого для пам’яті. За словами нейробіолога останні дослідження розвінчали міф про те, що яєчний холестерин підвищує рівень холестерину в сироватці крові, що робить їх безпечним для здоров’я мозку.

Сардини

Вони мають велику кількість омега-3 жирних кислот, особливо DHA. Враховуючи, що мозок в основному складається з жиру, споживання корисних жирів, які містяться в сардинах, може творити дива. «Це дає вашому мозку сировину для створення нових клітин мозку – сировини, необхідної для створення та відновлення клітин мозку», – каже експерт. Він рекомендує щоденне споживання приблизно 2000 мг DHA для оптимального здоров’я мозку.

Шоколад/какао

Ви знали, що вживання шоколаду може бути корисним для мозку? «Дослідження показують, що какао покращує пам’ять у здорових дорослих людей. Воно сприяє так званому нейрогенезу, тобто росту нових клітин мозку, і ангіогенезу, росту нових кровоносних судин», – каже Роберт Лав. Крім того, його споживання може знизити ризик інсульту, що робить його смачним і потужним союзником проти зниження когнітивних функцій.

Дикий лосось

Жирна риба, така як лосось, є одним із найкорисніших суперпродуктів. Нейробіолог підкреслює важливість вибору лосося, оскільки лосось, виловлений в дикій природі, є кращий для здоров’я мозку, ніж той, що вирощений на фермах. Виловлений лосось, багатий омега-3 жирними кислотами, такими як ДГК, має численні переваги завдяки великій кількості здорових жирів, що робить його одним із основних продуктів для стимуляції роботи мозку.

Чорний рис

Експерт пропонує додати до списку продуктів, які здатні поліпшити роботу мозку, чорний рис. Він, на відміну від білого, багатий поліфенолами, рослинними поживними речовинами, які чудово підходять для кишкових бактерій. «Що добре для кишківника, добре і для мозку», – твердить Роберт Лав. Він проводить паралелі між чорним рисом і суперпродуктами, такими як чорниця і кава, підкреслюючи його потенціал для підтримання здоров'я мозку і організму загалом.