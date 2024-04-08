Людям із захворюванням нирок слід обережно підходити до вибору фруктів

Усі ми знаємо, як важливо включати у раціон різноманітні фрукти. Та людям із захворюваннями нирок слід обережно підходити до їх вибору, аби собі не нашкодити. Фруктів з високим вмістом калію або натрію їм слід уникати. Не рекомендують вживати і сушених фруктів, оскільки вони містять високий рівень калію та вуглеводів, які можуть підвищити рівень цукру в крові. Та деякі фрукти є надзвичайно корисні для людей із захворюваннями нирок. Вони допомагають запобігти деяким проблемам з нирками, скажімо, утворення каменів, повідомляє OnlyMyHealth.

Які фрукти допоможуть підтримати здоров’я нирок?

1. Гранат

Згідно з дослідженням, гранати багаті антиоксидантами, зокрема, пунікалагінами та антоціанами, які допомагають захистити нирки від ушкодження, викликаного вільними радикалами. Їх протизапальні властивості допомагають зменшити запалення в нирках. Високий кров'яний тиск може пошкодити нирки, а вживання гранатового соку, як показують деякі дослідження, допоможе його знизити, а це у кінцевому підсумку корисно і для нирок. Вживання граната також знижує ризик утворення каменів у нирках.

2. Яблука

Вони мають низький вміст натрію, що корисно для людей з проблемами нирок. Доктор, консультант -нефрролог Аян Кумар-Дей каже, що продукти з великою кількістю натрію можуть призвести до утворення каменів у нирках. Яблука є хорошим джерелом харчових волокон, які сприяють здоровому травленню і поліпшують здоров’я нирок. Вони мають високий вміст води, що сприяє загальному зволоженню, а правильне зволоження має важливе значення для здоров’я нирок, оскільки допомагає їм ефективніше виводити шлаки та токсини з організму.

3. Цитрусові

Цитрусові багаті вітаміном С, який є потужним антиоксидантом. Антиоксиданти допомагають захистити нирки від пошкодження вільними радикалами та окисного стресу. Вони містять цитрат, який допомагає запобігти утворенню каменів у нирках, зв’язуючись із кальцієм у сечі, зменшуючи утворення кристалів, які можуть призвести до утворення каменів. Не дивлячись на те, що цитрусові є кислими, під час метаболізму вони чинять підлужну дію, що допомагає нейтралізувати кислоту в організмі та зменшити ризик ацидозу, стану, який може пошкодити нирки. Цитрусові мають високий вміст води, що сприяє загальному зволоженню.

4. Авокадо

Авокадо багате на мононенасичені жири, які є корисними для серця. Оскільки здоров’я нирок тісно пов’язане зі здоров’ям серця, споживання авокадо може побічно принести користь і ниркам. Через низький вміст натрію авокадо дуже корисне для людей з проблемами нирок. Хоча авокадо має відносно високий вміст калію, його можна включати у корисну для нирок дієту, бо воно також містять клітковину та корисні жири. Утім, люди з прогресуючим захворюванням нирок і тим, хто дотримується дієти з обмеженням калію, перед вживанням авокадо варто проконусультуватися з лікарем чи дієтологом.

Авокадо є хорошим джерелом харчових волокон, які можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові та сприяти здоровому травленню. Це може бути особливо корисно для людей з діабетом, станом, який може збільшити ризик захворювання нирок.

Названі вище фрукти приносять величезну користь для нирок. Та для здоров’я нирок одного вживання фруктів недостатньо. Слід регулярно займати фізичними вправами, вживати достатню кількість рідини. Зміна сидячого способу життя та харчових звичок також допоможе зміцнити здоров’я нирок.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.