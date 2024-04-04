І смачно, і корисно

Від харчування залежить не тільки здоров’я і краса тіла, а й здоров'я мозку. На щастя, є багато продуктів, додаючи які до раціону, допоможуть суттєво поліпшити когнітивні функції, пам’ять і настрій. Дієтологиня Шеллі Боллс назвала She Finds чотири продукти, у яких міститься найбільше антиоксидатнів. Вони поліпшують здоров’я мозку, пам’ять, настрій і здоров’я організму загалом.

Ягоди

За словами дієтологині, темні ягоди, такі як чорниця, малина та ожина, є хорошими джерелами фітонутрієнтів і антиоксидантів. Вони захищають нервові клітини від пошкодження киснем, таким чином уповільнюючи зниження когнітивних функцій і зберігаючи когнітивні функції з віком. Та корисні властивості ягід не обмежуються лише здоров’ям мозку,вони також сприяють здоров’ю серця та потенційно знижують ризик деяких видів раку. Незалежно від того, вживаєте їх окремо чи додаєте до вівсянки, млинців, смузі чи салатів, ягоди надають стравам особливий аромат і зміцнюють здоров’я мозку і організму загалом.

Темно-зелені листові овочі

Вони є, ще одним джерелом стимуляції мозку, містять велику кількість антиоксидантів, пов’язаних із когнітивним здоров’ям і регуляцією настрою. «Темно-зелені листові овочі мають велику кількість антиоксидантів, які пов’язані з когнітивним здоров’ям і зниженням депресії», – каже Шеллі Боллс. Додавання шпинату, капусти та іншої листової зелені до страв, забезпечує багату поживними речовинами основу для загальної роботи мозку та психічного благополуччя.

Горіхи та насіння

Хочеться чогось хрусткого? Тоді візьміть жменю горіхів і насіння. «Горіхи та насіння багаті здоровими жирами та антиоксидантами, які сприяють здоров’ю мозку», – радить Шеллі Боллс. Вона рекомендує насолоджуватися цими багатими на поживні речовини закусками в сирому або злегка солоному вигляді, щоб максимізувати їх харчові переваги. Їх можна їсти окремо або додавати до салатів, йогуртів, сиру, випічки тощо. Вони мають великі можливості для покращення здоров’я мозку.

Чорний шоколад

За словами дієтологині, це смачне солодке частування може творити дива з мозком. Вона рекомендує сорти з вмістом какао 70% і більше для отримання максимальної користі. Незалежно від того, вживають його окремо чи додають до сумішей з горіхами, насінням тощо, темний шоколад є чудовими ласощами, які живлять як тіло, так і розум.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.