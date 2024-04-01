Імбир може допомогти знизити рівень цукру у крові, але він не може замінити ліків

Спеції використовують не лише для поліпшення смаку їжі. Вони також мають неабиякі корисні для здоров’я властивості. І коли мова йде про зниження рівня цукру в крові та підвищення резистентності до інсуліну, список корисних спецій очолює імбир, повідомляє ЕatingWell.

За словами дієтологині, експертки по спеціях Канчан Коя, імбир містить потужні поліфеноли, такі як гінгерол, які борються із запаленням, що може опосередковано допомогти збалансувати рівень цукру в крові. «Запалення пов’язують із резистентністю до інсуліну та поганим контролем цукру в крові. Тому збалансування запалення за допомогою спецій, таких як імбир, може позитивно вплинути на рівень цукру в крові», – каже вона.

Огляд та мета-аналіз, опублікований у журналі Nutrients у 2024 році, показує: імбир натщесерце значно знижує рівень цукру в крові у людей з діабетом другого типу.

«Деякі дослідження показують, що імбир може позитивно впливати на рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну та уповільнюючи перетравлення вуглеводів, що призводить до меншого стрибка рівня цукру в крові після їжі», — каже зареєстрована дієтологиня і викладачка діабету Колетт Міко.

Мета-аналіз 10 досліджень, опублікованих у ​​2018 році, показує, що імбир може пригнічувати ферменти, які відіграють важливу роль у травленні та засвоєнні вуглеводів, а також впливати на шляхи метаболізму глюкози та захищати бета-клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі.

За словами Колетт Міко, багато людей, які мають переддіабет і діабет, мають і високий ризик серцево-судинних захворювань, а імбир, як було показано, позитивно впливає і на рівень холестерину.

Утім, дієтологиня наголошує: імбир може допомогти знизити рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну та зменшити запалення, та він не може заміни ліків, не може знизити рівень цукру в крові сам по собі.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.