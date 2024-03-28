Чай з розмарину смакує і теплий, і холодний

З підвищеним рівнем ЛПНЩ «поганого» холестерину нині стикається чимало людей. І це серйозна проблема, бо він може накопичуватися у артеріях і призвести до утворення аторосклеротичних бляшок. Вони не лише сповільнюють кровотік, а можуть, відірвавшись, спровокувати інсульт чи інфракт. Тож питання зниження рівня ЛПНЩ холестерину цікавить багатьох.

Знизити рівень холестерину можна і природними засобами. Скажімо, щоденне вживання чаю з розмарином є одним із найефективніших способів знизити рівень холестерину. Цей напій наповнений антиоксидантами та корисними сполуками, що робить його цінним доповненням до режиму здорового серця, повідомляє OnlyMyHealth з посиланням на доктора, бакалавра аюрведичної медицини та хірургії Ганеш Чаудхарі.

Переваги чаю з розмарином для контролю рівня холестерину

1. Багатий антиоксидантами. «Розмарин містить потужні антиоксиданти, включаючи карнозну кислоту та розмаринову кислоту, які допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням в організмі», – каже доктор Ганеш Чоудхарі. Нейтралізуючи вільні радикали та зменшуючи запалення, чай з розмарином підтримує здоров’я серця та допомагає запобігти окисленню холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), який зазвичай називають «поганим» холестерином.

2. Підтримує здоров'я печінки. За словами лікаря, печінка відіграє вирішальну роль у метаболізмі холестерину, виробляючи холестерин і очищаючи надлишок холестерину з крові. Сполуки, що містяться в розмарині, можуть підтримувати функцію печінки та підвищувати здатність печінки ефективно метаболізувати холестерин. Підтримуючи здоров’я печінки, чай з розмарином допомагає виводити з організму холестерин ЛПНЩ і підтримувати здоровий рівень холестерину.

3. Знижує рівень холестерину ЛПНЩ. Регулярне споживання чаю з розмарином допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ і зменшує ризик серцево-судинних захворювань. «Біологічно активні сполуки в розмарині пригнічують всмоктування холестерину в кишківнику та сприяють його виведенню з організму, що з часом призводить до зниження рівня холестерину ЛПНЩ», – каже лікар.

4. Покращує кровообіг. Ще одна перевага чаю з розмарином полягає в тому, що він допомагає розслабити кровоносні судини та покращити кровообіг у всьому тілі. «Покращений кровотік полегшує транспортування холестерину та інших поживних речовин до клітин і тканин, підтримуючи здоров’я серцево-судинної системи та знижуючи ризик атеросклерозу та пов’язані з цим ускладнення», – сказав доктор Чаудхарі.

5.Регулює рівень цукру в крові. Високий рівень цукру в крові може сприяти підвищенню рівня холестерину та збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Чай з розмарином допоможе регулювати рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну та знижуючи резистентність до інсуліну. Сприяючи збалансованому рівню цукру в крові, чай з розмарином опосередковано підтримує здоровий метаболізм холестерину та знижує ризик розвитку метаболічних розладів..

6. Сприяє загальному самопочуттю. Окрім зниження рівня холестерину, чай з розмарином має безліч переваг для здоров’я, які сприяють загальному самопочуттю. Від його протизапальних і антимікробних властивостей до його здатності підтримувати когнітивні функції та знімати стрес. Чай з розмарином є універсальним тонізуючим засобом для тіла та розуму.

Як приготувати чай з розмарином?

Для приготування розмаринового чаю можна використовувати сухе листя або свіжі гілочки розмарину. Для чаю знадобиться 1 ч. л сухого листя або 2-3 гілочки свіжого розмарину на склянку води. Аби приготуватий чай, у киплячу воду слід додати сухе листя або гілочки свіжого розмарину, і на маленького вогні варити 5-10 хв., щоб розмарин настоявся у воді. Процідити і чай готовий. За бажаням можна додати меду або лимонного соку.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.