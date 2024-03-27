Чорна квасоля є багатим джерелом різноманітних вітамінів і мінералів

Серед різних видів квасолі особливої уваги заслуговує чорна квасоля. Вона не тільки смачна, але й корисна, є багатим джерелом різноманітних вітамінів і мінералів, що робить її поживним доповненням до страв, повідомила Health Shots дієтологиня Шруті К.Бхардвадж. Її споживання допоможе підтримувати здоров’я кишківника, серця, регулювати рівень цукру у крові, підтримувати нормальний тиск тощо.

Чим і кому корисна чорна квасоля?

Чорна квасоля багата поживними речовинами, необхідними нашому організму. Ось деякі з переваг:

1. Допомагає відновити та наростити м’язи. Чорна квасоля є чудовим рослинним джерелом білка, необхідного для відновлення та росту м’язів. У 100 г вареної чорної квасолі є 8,86 г білка.

2. Корисна для кишківника. Завдяки високому вмісту клітковини чорна квасоля покращує травлення, запобігаючи запорам і регулюючи роботу кишківника. Клітковина також допомагає підтримувати здорову вагу, зберігаючи відчуття ситості протягом тривалого часу . У 100 г вареної чорної квасолі містять 8,7 г клітковини.

3. Поліпшує здоров’я серця. Чорна квасоля сприяє здоров’ю серця, знижуючи рівень холестерину та знижуючи ризик серцевих захворювань, каже Шруті К.Бхардвадж Вміст клітковини, калію та фолієвої кислоти також допомагає підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

4. Має антиоксидантні властивості. Багаті антиоксидантами, такими як антоціани, чорні боби допомагають боротися із запаленням і окислювальним стресом в організмі, що може сприяти хронічним захворюванням, таким як діабет.

5. Регулює рівень цукру в крові. Складні вуглеводи в чорних бобах засвоюються повільно, запобігаючи стрибкам рівня цукру в крові. Тому їх можуть вживати діабетики або ті, хто хоче контролювати рівень цукру в крові. Відповідно до дослідження 2017 року, чорна квасоля може покращити контроль рівня цукру в крові та знизити ризик розвитку деяких хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу.

6. Допомагає контролювати вагу. У чорних бобах мало жиру та калорій, але багато клітковини та білка, вони забезпечують ситість, що робить їх поживним варіантом для тих, хто прагне схуднути або зберегти вагу.

7. Поліпшує здоров’я кісток. Чорна квасоля містить такі важливі мінерали, як кальцій, магній і фосфор, які мають вирішальне значення для підтримки міцності кісток і запобігання остеопорозу, каже дієтологиня.

8. Підтримує здоров’я мозку та когнітивні функції. Вміст фолієвої кислоти та магнію в чорних бобах підтримує здоров’я мозку та когнітивні функції. Фолієва кислота відіграє важливу роль у функції нейромедіаторів, тоді як магній необхідний для нервової передачі та скорочення м’язів.

9. Поліпшує здоров'я шкіри. Чорна квасоля корисна для шкіри завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть пошкодити клітини шкіри та сприяти передчасному старінню, каже експерт. Окрім того, вміст білка в чорних бобах підтримує вироблення колагену, сприяючи еластичності та пружності шкіри.

Як включити чорну квасолю в раціон?

Її можна використовувати для приготування салатів, ароматних соусів і пасти, пюре з чорної квасолі використати як основу для вегетаріанських гамбургерів і котлет тощо.

У деяких людей вживання чорних бобів у великій кількості може викликати метеоризм і здуття через високий вміст клітковини. Щоб цього уникнути, дієтологиня радить замочити квасолю перед приготуванням і поступово збільшувати її поживання, щоб дати організму пристосуватися. Споживати чорну квасолю не варто тим, у кого є синдром подразненого кишківника або інші розлади травлення.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.