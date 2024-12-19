У Рівненській області визначили лікарні, де працюватимуть експертні групи замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій. Таких закладів в області є 13, сім з них – розташовані в Рівному. Про це повідомили 19 грудня в обласній державній адміністрації.

У кожному медичному закладі буде по кілька експертих груп лікарів, які спеціалізуватимуться за профілями. Загалом медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) як структури працюватимуть ще до 31 грудня 2024 року, а вже з 1 січня медичний огляд на придатність до військової служби та встановлення груп інвалідності жителі Рівненщини зможуть пройти у профільних лікарнях.

Лікарні Рівненщини, в яких працюватимуть експертні команди:

Дубенська міська лікарня – дві офтальмологічні, три загально-хірургічні та три травматологічні команди;

Вараська багатопрофільна лікарня – дві загально-хірургічні, дві кардіоневрологічні та дві травматологічні команди;

Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування – одна загальна та дві хірургічні команди;

Острозька багатопрофільна лікарня – одна загальна та одна хірургічна команда;

Сарненська центральна районна лікарня – дві загально-хірургічні команди;

Рівненська центральна міська лікарня – три загальні, три загально-хірургічні, три кардіоневрологічні, дві офтальмологічні та три травматологічні команди;

Острозька обласна психіатрична лікарня – дві психіатричні команди;

Рівненська обласна інфекційна лікарня – дві фтизіатричні лікарні;

Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка – чотири загально-хірургічні та чотири кардіоневрологічні команди;

Рівненський обласний протипухлинний центр – три онкологічні команди;

Рівненський обласний центр психічного здоровʼя населення – дві психіатричні команди;

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – дві загально-хірургічні команди;

Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення – одна загальна, одна загально-хірургічна та одна хірургічна команди.

Списки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники будуть оновлювати.

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами і 1 січня вона вже має працювати в усіх лікарнях.