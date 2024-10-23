Про передачу функцій МСЕК кластерним і надкластерним лікарням Віктор Ляшко повідомив на брифінгу

З 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, а їхні функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням. Центральну медико-соціальну експертну комісю (МСЕК) планують ліквідувати вже до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу 23 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

Кластерні і надкластерні лікарні – це результат госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання меддопомоги. Віктор Ляшко зазначив, що всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я, тож усі рішення про встановлення інвалідності будуть прийматися на основі даних, які записані в ЕСОЗ. Це дасть змогу відслідковувати, коли і який діагноз вносить лікар, які дослідження і коли проводилися.

«У разі проведення розслідування, якщо буде оскарження у кримінальних справах, наприклад, ми чітко будемо бачити вертикаль: хто, де, на яких етапах допускав помилку. Плюс, як показала практика цифровізації ВЛК призовників, ми можемо відслідковувати в автоматичному режимі аномальні речі або діагнози і працювати на випередження, щоб не було ніяких зловживань», – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас, сказав він, окремо вирішується і питання зарплат: «З лікарнями з 2025 року ми запускаємо окрему бюджетну програму, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ, і буде приходити оплата за роботу по проведенню експертизи. Від кількості таких експертиз повністю буде залежати оплата, від навантаження. Це один із перших етапів, який ми завершимо до 1 січня 2025 року».

Віктор Ляшко також повідомив, що МОЗ планує відмовитися від поняття медико-соціальної експертизи.

«Медики, які провели певне лікування, реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. У подальшому через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються й інші сторони. Зокрема, це Мінсоцполітики, яке дивиться, які функції людина втратила і які компенсатори можна запропонувати», – каже міністр.

Далі, за його словами, підключається Мінекономіки, Міносвіти. Це дозволить у кінцевому етапі, вважає міністр, пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути соціально і економічно активною.

Ліквідація МСЕК розпочнеться з Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яку, за словами міністра, планують ліквідувати вже до кінця поточного тижня.

«До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу підпорядкованого інституту в Дніпрі, окільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю», – наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, рішення про ліквідацію МСЕК відбулося на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської, Миколаївської та Хмельницької МСЕК, які організували видачу підробних посвідок про інвалідність. Зокрема, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 49 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам.

У пресслужбі СБУ повідомили, що станом на 22 жовтня правоохоронці повідомили про підозри 64 посадовцям МСЕК та скасували рішення про понад 4100 висновків про інвалідність за фіктивними документами.