Обшуки у помешканнях посадовців МСЕК на Рівненщині

У 2024 році 64 посадовці обласних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасовані 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів, повідомили у вівторок, 22 жовтня, у пресслужбі СБУ.

«Служба безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами системно викриває масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій. Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Окрім викриття окремих посадовців МСЕК, правоохоронці виявили та знешкодили вісім злочинних угруповань на території чотирьох областей. Йдеться про МСЕК Закарпаття, Рівненщини, Миколаївщини та Харківщини.

Зокрема, на Закарпатті СБУ викрила голову районної ВЛК та трьох його спільників. За грошову винагороду ті оформлювали підробні виписки про інвалідність для зняття з військового обліку.

«Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми», – повідомили у пресслужбі СБУ. Нагадаємо, 22 жовтня керівника обласної МСЕК на Закарпатті Юрія Веклинця звільнили з посади «за згодою сторін».

У Рівному правоохоронці викрили 29 представників місцевого МСЕК. 9 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив, що 50-річна мешканка Рівненського району, яка очолює агентство нерухомості, спільно зі своїми двома підлеглими допомагали ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність, залучивши до оборудки 26 медпрацівників. Під час обшуків у фігурантів виявили понад 14 млн грн та підробні медичні висновки.

У Харківській області викрили 13 членів обласного МСЕК, в яких вилучили понад 650 тис. доларів. Фігуранти видавали довідки про фіктивну інвалідність військовозобов’язаних.

На Миколаївщині 22 жовтня також викрили голову Миколаївської МСЕК, в якої виявили 450 тис. доларів. Щоб приховати статки, жінка переписувала майно на сина, який навчається в медуніверситеті та має російське громадянство. Правоохоронці виявили у жінки колекцію золотих виробів, а також три незадекларовані квартири в Одесі.

«Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2400 таких осіб», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, перше масштабне викриття корупції у МСЕК сталося 4 жовтня, коли правоохоронці провели обшуки в голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Під час обшуків у помешканні посадовиці та її сина Олександра виявили майже 6 млн доларів у різній валюті, брендові прикраси та коштовності. Під час обшуків посадовиця викинула дві сумки з 500 тис. доларів через вікно.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам. Згодом на повідомлення журналіста відреагували в Офісі Генерального прокурора, де заявили про проведення службового розслідування.

Також на скандал з обласними МСЕК відреагував президент України Володимир Зеленський, який призначив з цього приводу засідання РНБО 22 жовтня. За його результатами Зеленський оголосив низку рішень, із якими можна ознайомитися тут, а також заявив, що Генеральний прокурор Андрій Костін має нести політичну відповідальність за ситуацію з фіктивними інвалідностями в прокуратурі. Через кілька хвилин після повідомлень про проведення засідання РНБО Андрій Костін заявив, що подав у відставку.