Андрій Костін звільнився на тлі скандалів навколо обласних прокуратур

Андрій Костін подав заяву про звільнення з посади Генерального прокурора України. Таке рішення він озвучив у вівторок, 22 жовтня, у пресслужбі Офісу Генпрокурора, на тлі скандалу навколо підробних інвалідностей в обласних прокуратурах.

«Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України», – повідомив Андрій Костін.

Розслідування стосується, зокрема, викриття 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на отриманні фіктивних інвалідностей.

«Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», – написав Андрій Костін.

Хто може посісти посаду Генерального прокурора, наразі невідомо. 51-річний юрист з липня 2022 року обіймав посаду Генерального прокурора, а з серпня того ж року увійшов до складу РНБО.

Зазначимо, 22 жовтня з приводу отримання підробних інвалідностей посадовцями обласних прокуратур та масштабної корупції у МСЕК президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Він оголосив про низку рішень для «повернення справедливості»:

цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;

реальну перевірку декларацій членів МСЕК;

перевірку й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;

аудит відповідних пенсійних нарахувань;

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Президент додав, що необхідні кадрові рішення та підкреслив, що політичну відповідальність за ситуацію в органах прокуратури має нести генпрокурор Андрій Костін. Рішення про своє звільнення Костін опублікував через кілька хвилин після повідомлень про проведення засідання РНБО.

Нагадаємо, 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам. Згодом на повідомлення журналіста відреагували в Офісі Генерального прокурора, де заявили про проведення службового розслідування. Там зазначили, що розслідування торкнеться не тільки Хмельницької прокуратури, але й інших органів.