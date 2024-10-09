Жінки заробили щонайменше 14 млн грн на допомозі ухилянтам

У Рівному викрили діяльність злочинної групи, яка організувала масштабну корупційну схему для ухилянтів від мобілізації. Групу створила очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які за допомогою 26 лікарів МСЕК Рівненщини отримали щонайменше 14 млн грн, повідомили у пресслужбі СБУ, Нацполіції та Офісу Генпрокурора у середу, 9 жовтня.

50-річна мешканка Рівненського району, яка очолює агентство нерухомості, спільно зі своїми підлеглими допомагали ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність, залучивши до оборудки 26 медпрацівників. За даними слідства, серед них є посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

За 15-20 тис. доларів фігурантки допомагали ухилянтам виїхати з України, надаючи документи про непридатність – зокрема, про наявність у військовозобов’язаних важких хвороб серця чи нервової системи. Для пошуку охочих виїхати з України чоловіків організаторки використовувати зв’язки з агентства нерухомості, де вони працюють.

«За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16700 доларів США від нового ухилянта. При обшуках у фігурантів виявлено понад 14 млн грн, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора уточнили, що одну з учасниць корупційної схеми затримали після отримання довідки МСЕК для 47-річного ухилянта та передачі 5300 доларів – до того жінка отримала 11400 доларів за свої послуги.

Трьом організаторкам злочинної схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 3 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди зі зловживанням впливом). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом – у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Триває слідство, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину осіб. Також триває встановлення осіб, які скористалися послугами жінок.