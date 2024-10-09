Правоохоронці виявили готівку в різній валюті на понад 1,5 млн доларів

Державне бюро розслідувань викрило депутатку Хмельницької міської ради на незаконному збагаченні в понад 1,5 млн доларів. Незадекларовану готівку виявили у кабінетах та помешканні депутатки, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 9 жовтня.

Під час обшуків в банківських комірках, відкритих на ім'я жінки також за місцем її роботи та проживання правоохоронці виявили та вилучили:

1,491 млн доларів;

30 тис. євро;

півмільйона гривень.

«Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка», – повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, депутатка не внесла готівку до щорічної декларації. Її затримали та повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Імені депутатки правоохоронці не уточнюють. Втім, «Українська правда» із посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про депутатку від партії «Європейська солідарність» Світлану Баранську, членкиню комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 47-річна жінка є власницею низки підприємств у Хмельницькому, пов’язаних із будівництвом, операціями з нерухомістю та логістикою.

Депутатка Світлана Баранська

Наразі тривають слідчі дії, вирішується обрання жінці запобіжного заходу.

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронці виявили у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині 6 млн доларів готівки. Під час обшуків у своєму помешканні жінка викинула дві сумки з 500 тис. доларів через вікно. Також посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Крім того, у власності родини чиновниці виявили 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, девʼять елітних автівок, корпоративні права на 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. м² в одному із парків Хмельницького, та нерухомість за кордоном.