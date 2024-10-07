Авто Range Rover Sport 2020 року випуску

Шевченківський райсуд Києва постановив конфіскувати у матері депутата Київської міської ради автомобіль Range Rover, який вона придбала за значно заниженою ціною. Жінка купила машину за допомогою помічника депутата за 65 тис. грн при заявленій ціні у 2,3 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у понеділок, 7 жовтня.

За даними слідства, матір депутата Київради придбала з 65 тис. грн автомобіль Range Rover Sport 2020 року випуску за допомогою його помічника-консультанта. У повідомленні прокуратури не уточнюється ім’я депутата, проте «Українська правда» із посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про адвоката та депутата від партії «УДАР Віталія Кличка» Ігоря Опадчого.

Ігор Опадчий

«При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом “Про запобігання корупції”», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Рішенням суду депутат має виплатити штраф у розмірі 2550 грн відповідно до ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Крім того, суд конфіскує автомобіль. Зазначається, що депутат подавав апеляційну скаргу щодо рішення Шевченківського райсуду, проте Київський апеляційний суд залишив рішення чинним.