У матері київського депутата конфіскують придбаний за 65 тис. грн автомобіль Range Rover
Сам депутат зазначив у декларації користування машиною, вказавши її вартість у 2,3 млн грн
Шевченківський райсуд Києва постановив конфіскувати у матері депутата Київської міської ради автомобіль Range Rover, який вона придбала за значно заниженою ціною. Жінка купила машину за допомогою помічника депутата за 65 тис. грн при заявленій ціні у 2,3 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у понеділок, 7 жовтня.
За даними слідства, матір депутата Київради придбала з 65 тис. грн автомобіль Range Rover Sport 2020 року випуску за допомогою його помічника-консультанта. У повідомленні прокуратури не уточнюється ім’я депутата, проте «Українська правда» із посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про адвоката та депутата від партії «УДАР Віталія Кличка» Ігоря Опадчого.
«При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом “Про запобігання корупції”», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Рішенням суду депутат має виплатити штраф у розмірі 2550 грн відповідно до ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Крім того, суд конфіскує автомобіль. Зазначається, що депутат подавав апеляційну скаргу щодо рішення Шевченківського райсуду, проте Київський апеляційний суд залишив рішення чинним.