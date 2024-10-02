Поліція викрила 24-річну жительку Хмельниччини на шахрайстві

Правоохоронці викрили 24-річну мешканку Хмельниччини, яка під виглядом працівниці благодійного фонду намагалася продати три автомобілі, ввезені в якості гуманітарної допомоги. За скоєне жінці загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомили 2 жовтня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, шахрайка запевнила покупця, що нібито є працівницею благодійного фонду, та повідомила, що може продати йому три автомобілі за 15 тис. доларів. Чоловік же звернувся до правоохоронців.

Поліцейські задокументували факт передачі грошей й оголосили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Замах на шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.