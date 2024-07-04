Псевдоволонтера викрили на продажі п'яти автівок для ЗСУ

Близько 1,3 млн грн отримав 40-річний псевдоволонтер з Хмельниччини за продаж гуманітарної допомоги, яку мали доставити Збройним силам України. Підозрюваний – мешканець Шепетівського району – продав п’ять позашляховиків, які безплатно мали отримати військовослужбовці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області у четвер, 4 липня.

Слідство встановило, що псевдоволонтер звернувся до одного із благодійних фондів із проханням допомогти військовим з автівками, бо, нібито, мав кілька запитів від військових з різних підрозділів. У результаті він отримав від благодійників п’ять позашляховиків. Але замість того, щоб передати їх військовим безплатно, чоловік продав автівки, вартість яких становить близько 1,3 млн грн.

поліції Хмельницької області

Слідчі поліції оголосили псевдоблагодійнику підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене в особливо великих розмірах в умовах дії воєнного стану). Підозрюваному загрожує від 5 до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.