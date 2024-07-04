У машині ексочільниці осередку виявили гуманітарку на 1 млн грн

Товариство Червоного Хреста у Києві виявило значну нестачу гуманітарної допомоги в одному з осередків. Гуманітарку на понад 3 млн грн привласника колишня голова організації на Печерську, повідомили у пресслужбі Київської прокуратури у четвер, 4 липня.

За даними слідства, ексочільниця Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України, привласнила продуктові набори, постільну білизну, ковдри, матраци, інвалідні візки та медичні засоби в особливо великих кількостях. Щодо розкрадання продуктів та рече повідомили працівники Київської міської організації Червоного Хреста.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня голова Печерської районної організації Червоного хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн гривень», – повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

Під час обшуків за місцем проживання, офісу та авто експосадовиці правоохоронці виявили та вилучили гуманітарну допомогу на понад 1 млн грн. Виявлену гуманітарку передали до міської організації Червоного Хреста. Жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна без права обіймати певні посади до трьох років.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх волонтерів Червоного Хреста якого викрили на продажі підроблених посвідчень волонтерів Червоного Хреста та незаконному використанні символіки організації на власному авто. Під час обшуків в чоловіка виявили амфетамін, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 150 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації ЧХ та фейкові посвідчення, які зловмисник не встиг продати. Ексволонтеру ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ст. 445 ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання колишній очільниці осередку та ексволонтеру запобіжного заходу.