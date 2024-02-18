Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю Михайлу Червінку, який шахрайським способом отримав компенсацію від Червоного Хреста за проживання переселенців. Суд призначив йому рік ув’язнення, але звільнив від відбування цього покарання.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, у будинку Михайла Червінка протягом грудня 2022 року – травня 2023 року проживали четверо переселенців, за що він отримував компенсацію від благодійної організації – товариства Червоного Хреста. Коли ВПО переїхали у Тернопіль, Михайло Червінко продовжував подавати заяви на компенсацію у Великоберезовицьку сільську раду протягом чотирьох місяців, за кожен місяць чоловік отримував близько 1800 грн.

Щодо Михайла Червінка порушили кримінальну справу через шахрайство. У суді він визнав свою провину та заявив, що не знав, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Чоловік також додав, що повернув гроші. У вироку зазначено, що обвинувачений є підприємцем. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, Михайло Червінко займається вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Справу розглянула суддя Наталія Воробель, яка дослідила усі матеріали та визнала чоловіка винним у шахрайстві. Йому призначили рік ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.