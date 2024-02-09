Поліція Рівненської області повідомила про нову шахрайську схему. До них звернулась 36-річна жінка, яка перерахувала шахраям майже 300 тис. грн за неіснуючий подарунок. Жінка познайомилась нібито із іноземцем із Сирії у соцмережах та закохалась у нього.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, до них звернулась 36-річна жителька обласного центру та повідомила, що невідомі шахрайським способом заволоділи її грошима (296 840 грн). Поліцейські встановили, що на початку січня жінка в одній із соціальних мереж познайомилась із нібито іноземцем, який проживає в Сирії.

Чоловік дуже швидко ввійшов у довіру, а згодом їхні стосунки вийшли на інший рівень спілкування. Псевдоіноземець щоразу запевняв, що закохався й у підтвердження своїх слів запропонував рівнянці відправити їй посилку з подарунками: коштовним одягом та грішми. До того ж запевнив, що він самостійно сплатить за її доставку зі своєї країни.

Потому з жінкою зв’язався «кур’єр» та повідомив, що необхідно зробити доплату за доставку посилки в сумі 80 тис. грн, на що вона погодилась. Згодом під приводом інших проблем із посилкою у жінки виманили ще понад 216 тис. грн, які вона чотирма платежами перерахувала на різні рахунки одного із банків України.

Коли іноземець перестав виходити з нею на зв'язок, а бажана посилка так і не надійшла, жінка зрозуміла, що потрапила у шахрайську схему. За цим фактом слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 КК України. До розшуку і встановлення особи зловмисника залучені працівники відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області.