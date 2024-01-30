Курсантці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України

Курсантка одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини видурила в іншої дівчини понад 800 тис. грн, прикидаючись «військовим, який воює під Бахмутом». Про це 30 січня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Детективи з'ясували, що підозрювана зареєструвалася на сайті знайомств під чоловічим іменем. Чоловіче фото вона вкрала зі сторінки справжньої людини в одній із соціальних мереж. Згодом вона познайомилась з іншою дівчиною, якій почала писати романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Вони почали листуватися в месенджерах, а також спілкуватися телефоном.

Під час телефонних розмов підозрювана, щоб не викрити себе своїм голосом, пояснювала, що в дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках. Пізніше, курсантка від імені хлопця написала, що потрапила до армії та перебуває в зоні бойових дій, однак пообіцяла передавати дівчині подарунки через свою «племінницю». Цією «племінницею», яка приходила на зустрічі з дівчиною, була сама підозрювана.

Пізніше курсантка написала потерпілій, що потрапила під ворожий обстріл поблизу Бахмута, отримала серйозне поранення і почала просити гроші на «лікування». Потерпіла позичила у знайомих та родичів понад 800 тис. грн і все відправила на рахунок шахрайки.

Курсантці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.