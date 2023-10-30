На Тернопільщині жінка через сайт знайомств виманила в чоловіка 54 тис. гривень. Жителька Теребовлі щоразу просила в залицяльника гроші на поїздки в сусідні міста та на похорон вітчима. Суд визнав жінку винну у шахрайстві і присудив їй штраф.

Шахрайка зі своїм залицяльником познайомилася в липні 2023 року через сайт знайомств Baddo. Для цього жінка зареєструвала акаунт в цій мережі під вигаданим ім’ям. Також завантажила фотографії іншої жінки, а зробила це для того, щоб її ніхто не упізнав.

Після знайомства з потерпілим через сайт підозрювана почала спілкувалась з ним за допомогою месенджера WhatsApp. В розмові чоловік розповів про себе усі подробиці, скільки заробляє, про його близьких родичів. Через два тижні, 29 липня, жителька Теребовлі розповіла, що в неї день народження і отримала від чоловіка 3 500 грн на свою банківську картку.

Наступного дня шахрайка повідомила потерпілому, що у неї помер вітчим і необхідні кошти на похорон. «Жінка попросила позичити гроші в сумі 10 тис. грн, запевнила, що поверне, але насправді не мала наміру повертати їх. Потерпілий погодився та перерахував 15 тис. грн на її банківську карту», – йдеться у вироку Чортківського районного суду від 23 жовтня.

Загалом шахрайка виманила в чоловіка понад 54 тис. гривень. 23 жовтня 2023 року між потерпілим та обвинуваченою з участю її адвоката була укладена угода про визнання винуватості.

Суд врахував пом'якшуючи обставини, а саме щире каяття та активне сприяння розкриття злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, також те, що на утриманні жінка має малолітню дитину, і призначив їй штраф. Тернопільчанка повинна заплатити 51 тис. грн в бюджет держави.