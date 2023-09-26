У Тернополі чоловік упродовж чотирьох місяців замовляв страви з ресторану, але не оплачував ні доставку, ні вартість їжі. Натомість скидав фальшиві чеки про оплати. Тернополянин переважно замовляв суші, і за чотири місяці наїв на 20 тис. грн. За шахрайство Тернопільський міськрайонний суд йому присудив штраф.

Під час досудового слідства поліцейські з'ясували, що уродженець Теребовлянської громади Артур Бурка, який проживав у Тернополі, від грудня 2022 року до квітня 2023 року регулярно замовляв в одному й тому самому ресторані сети суші та піци з доставкою додому. Потім скидав фіктивні чеки про оплату за їжу.

Загалом Артур Бурка в середньому робив одне велике замовлення на тиждень. Вартість одного замовлення коливалася від 500 до 1500 гривень, а сума несплачених замовлень становить понад 20 тис. грн.

У суді чоловік свою провину визнав, розкаявся і повідомив, що усі збитки вже відшкодував власниці закладів, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 18 вересня. Потерпіла також у суді підтвердила, що чоловік за всі сети суші та піци вже розрахувався, а тому претензій до нього не має.

Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (Шахрайство) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн. На вирок може бути подана апеляція.