Словак опинився за понад 20 км від свого села

Прикордонники Чопського загону затримали у прикордонному українському селі словака, який випадково прийшов туди після святкування весілля у Словаччині. На нього склали адмінматеріали за незаконний перетин кордону.

Випадкового туриста помітили о 04:30 біля села Паладь Комарівці Ужгородського району, що практично на кордоні зі Словаччиною.

«Правоохоронці виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у "подорож" після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону», – повідомили 26 вересня у Держприкордонслужбі України.

У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що 32-річний чоловік не планував перетинати кордон, але оскільки був у стані алкогольного сп’яніння, заблукав. З його слів, він йшов додому.

Зазначимо, що відстань між словацьким та українським селом дорогою – 23 км. Пунктів пропуску між ними на кордоні немає.

Словака доставили у прикордонний підрозділ для з’ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Після цього його передали у Словаччину.