Прикордонники затримали двох туристів із Чехії, які заблукали під час походу Карпатами і випадково перетнули румунсько-український кордон. Заблукалих доставили до прикордонного відділу, нагодували, однак за нелегальний перетин кордону склали на чехів протокол.

Інцидент стався у вівторок, 17 серпня, на території Івано-Франківської області. Як повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, двох туристів з Чехії виявили прикордонники відділу «Шибене» у Верховинському районі.

«Про появу поблизу українсько-румунського кордону двох невідомих прикордонникам повідомили працівники Верховинського національного природного парку. Двох заблукалих чоловіків у віддаленому районі українських Карпат. Як з’ясувалось згодом, туристи з Чехії втратили орієнтування на місцевості та збились з маршруту, внаслідок чого неумисно перетнули державний кордон з Румунії до України», — йдеться у повідомленні.

Стомлених чоловіків прикордонники доставили до відділку, надали їжу та можливість зігрітися після сильної зливи. За незаконний перетин кордону на чехів склали протокол. Розмір штрафу визначить суд.