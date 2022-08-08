Поблизу Микуличина у горах двоє жінок на квадроциклі перекинулися в річку. Внаслідок падіння обоє потерпілих отримали серйозні ушкодження. Наразі жінки перебувають у важкому стані, ними опікують медики Яремчанської лікарні.

Про ДТП у Микуличині повідомила прес-служба обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги. Як уточнюється у повідомленні, виклик про аварію медики отримали у понеділок, 8 серпня, близько 13:00.

«У гірській місцевості, внаслідок перекидання та падіння в ріку з висоти квадроцикла, постраждали двоє молодих жінок. Працівники бригади екстреної медичної допомоги витягли постраждалих та надали медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Обох постраждалих у важкому стані доставили до Яремчанської центральної міської лікарні. У прес-службі ДСНС Івано-Франківської області ZAXID.NET повідомили, що рятувальні підрозділи на подію не залучались. У поліції Прикарпаття підтвердили факт ДТП, зазначивши, що виклик про ДТП у Микуличині надійшов поліцейським близько 12:00: «Двоє жінок катались на квадроциклі, не впоралися з керуванням та перекинулися в річку. Обох потерпілих забрала швидка, наразі інших деталей не можемо повідомити», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Івано-Франківської області Тетяна Іванюк. Поліція з'ясовує деталі аварії.