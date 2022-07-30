56-річний турист помер під час сходження на Говерлу зі сторони Заросляка. Рятувальники дісталися до потерпілого за 45 хвилин після виклику, намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося.

Як ввечері у суботу, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, киянин здійснював сходження на Говерлу разом з групою туристів по найкоротшому маршруту — синьому, раптово 56-річному киянину стало зле. Виклик про необхідність допомоги надійшов у службу порятунку о 16:25, рятувальники дісталися до потерпілого вже через 45 хвилин, однак чоловік був без ознак життя.

«О 17:15 рятувальники прибули до постраждалого, чоловік 1966 року народження, житель Києва, ознак життя не подавав. Рятувальники одразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію. На жаль після проведених реанімаційних заходів, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Про причини смерті туриста наразі не повідомляється. Зазначимо, синій маршрут сходження на Говерлу зі сторони Заросляка є найкоротшим, проте найскладнішим.