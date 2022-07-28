Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і закликав не нехтувати правилами й обмеженнями

У Коблево Миколаївської області двоє людей підірвалися на міні в морі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні», – написав він у Telegram.

Як пише «Громадське» з посиланням на Миколаївську ОДА, люди загинули.

Нагадаємо, у червні у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала.

Зауважимо, що поліцейські раніше закликали дотримуватися правил воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.