У Коблевому двоє людей підірвалися на міні у морі
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і закликав не нехтувати правилами й обмеженнями
У Коблево Миколаївської області двоє людей підірвалися на міні в морі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні», – написав він у Telegram.
Як пише «Громадське» з посиланням на Миколаївську ОДА, люди загинули.
Нагадаємо, у червні у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала.
Зауважимо, що поліцейські раніше закликали дотримуватися правил воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.
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