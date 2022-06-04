У п’ятницю, 3 червня, у курортному смт Лазурне на Херсонщині троє людей підірвались на російській міні та загинули. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, військові РФ встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня троє цивільних, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).