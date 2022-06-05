Раніше пляж показово на камеру було «розміновано» окупантами

Двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик, загинули від вибуху міни 3 червня на пляжі в окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Знов сумні новини. Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі «Песчаний» двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих – хлопчик 8 років», – написав він у Telegram-каналі.

Пляж «Песчаний» розташований біля маріупольського порту. Його показово на камеру було «розміновано» окупантами.

«Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок — дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських військових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбардувань», – наголосив Андрющенко.

«Незважаючи на трагедію, окупаційна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі. Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей. Лють. Просто Лють», – додав він.