У тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів

В Маріупольському районі Донецької області окупанти ув'язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. За інформацією мера Маріуполя Вадима Бойченка, голову одного з приазовських селищ суд так званої «ДНР» засудив до 10 років ув'язнення. Одного держслужбовця розстріляли. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів.

«Фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув'язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто», – повідомили у п’ятницю, 3 червня, у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

За інформацією Бойченка, зараз також очікує вироку окупантів українська суддя. За його словами, є повідомлення, що до неї застосовували тортури.

Бойченко розповів, що всі ці люди відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.

Зазначимо, що лише за останній місяць росіяни створили 25 братських могил біля Маріуполя.