На окупованих територіях росіяни мародерство та зґвалтування

Двоє вояків з так званої «ДНР», які служать в складі окупаційних військ і перебувають нині на тимчасово окупованій території Херсонської області, діляться враженнями від перебігу подій в їхній частині. Запис перехопленої розмови окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Один з них пояснює, що нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

«Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не «звільнять», взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угруповання перебуває в «ДНР».Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська й почнемо рухатись», – сказав один з окупантів.

Далі мова йде про ріст злочинності в окупаційній армії.

«Розповідали за 125-й полк.... Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. «Віджали» у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів», – розповів окупант.

«ДНРівець» попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській «спецоперації».

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські військовослужбовці продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні, зокрема сексуальні злочини щодо маленьких дітей, а також пенсіонерів.