На кладовищі поблизу селища Старий Крим біля Маріуполя за останній місяць з'явилось 25 нових траншейних поховань

На кладовищі поблизу селища Старий Крим неподалік від Маріуполя за останній місяць з'явилось 25 нових братських могил. Щоб приховати справжню кількість вбитих цивільних, окупанти вкладають тіла у траншеї у декілька шарів, а потім «маскують» хрестами з табличками, як індивідуальні поховання. Кількість вбитих російськими військовими маріупольців перевищила вже 20 тис.

За підрахунками міської влади, з середини квітня біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне поховали не менше 16 тис. маріупольців. Лише на Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Ще близько 5 тис. людей до середини березня поховали комунальні служби. Тисячі тіл досі залишаються під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах.

«Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів свідчить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації», – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше стало відомо, що росіяни депортували до ДНР та РФ 33,5 тис. маріупольців. Також Вадим Бойченко застерігав, що від хвороб, які поширюються через антисанітарію, а також через відсутність медикаментів у місті може померти понад 10 тис. людей.