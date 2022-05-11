Росіяни більше двох місяців знищують Маріуполь

В окупованому росіянами Маріуполі від хвороб, які поширюються через антисанітарію, а також через відсутність медикаментів можуть померти тисячі людей. Таку заяву зробив мер Маріполя Вадим Бойченко у середу, 11 травня. За його словами, до кінця року може не стати ще 10 тис. маріупольців.

У заблокованому росіянами місті досі перебувають приблизно 150-170 тис. людей. Серед них багато людей похилого віку. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, росіяни, які тимчасово окупували місто, перетворили його на середньовічне гетто.

«До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті сплахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Додамо, до війни в Маріуполі проживали близько 540 тис. мешканців. З 1 березня Маріуполь заблокований російською армією. У місті залишаються десятки тисяч людей, які перебувають на межі виживання. У людей не залишилося ані води, ані запасів їжі. Крім того росіяни постійно обстрілюють місто, вони неодноразово зривали евакуацію мирних жителів з Маріуполя, зокрема обстрілювали колони автобусів, у яких вивозили дітей.