Це вже не перший випадок в структурі ДП Львіввугілля, коли шахтарів залучають до робіт поза підприємством

Поліція Львівської області викрила керівництво однієї з державних шахт на Львівщині, яке присвоювало працю підлеглих. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

Із липня 2023 року двоє підземних електрослюсарів будували дачний будинок заступника директора шахти і ремонтували інші будинки. Водночас вони надалі числились працівниками шахти, отримували там зарплату і мали бронь від мобілізації.

Керівництву і посадовцям шахти, причетним до організації схеми, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – «Торгівля людьми».

Слідчі дії в адміністрації шахти (фото Нацполіції)

За інформацією депутата Червоноградської районної ради Олександра Клімова, ідеться про шахту «Відродження», що входить до складу державного підприємства «Львіввугілля» і де в четвер, 24 квітня, нібито провели обшуки правоохоронці.

«Як стверджує моє джерело в правоохоронних органах, ця злочинна діяльність керівництва шахти «Відродження» триває роками, на чому зловмисники наживають чималі державні кошти в такий тяжкий для шахтарів час», – говорить Олександр Клімов і додає, що управління СБУ у Львівській області викрило подібну схему на шахтах Львівщини у 2019 році.

Шахта «Відродження» розташована в селі Межиріччя поблизу Червонограда. Із 2011 року її очолює Павло Овчінніков.