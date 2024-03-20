Шахти підприємства хочуть збільшити видобуток вугілля

ДП «Львіввугілля», у складі якого є шість шахт, готове взяти на роботу тисячу нових працівників. Про це ідеться у Facebook компанії.

На підприємстві говорять, що через війну сильно бракує кадрів – частина працівників ДП «Львіввугілля» мобілізовані, багато – загинули або отримали поранення, несумісні з роботою в шахті.

Майбутнім шахтарям, як зазначено в оголошенні, не потрібен досвід роботи – обіцяють усьому навчити за два місяці. Після працевлаштування обіцяють офіційне працевлаштування, конкурентну зарплату і пільговий стаж за роботу в шкідливих умовах. Також ДП «Львіввугілля» наголошує на відстрочці від мобілізації на час навчання і обіцяє забронювати від мобілізації своїх працівників.

Оголошення про пошук працівників зі сторінки ДП "Львіввугілля" у Facebook

Директор ДП «Львіввугілля» з кадрів Юрій Гамала говорить, що підприємство хоче збільшити видобуток вугілля, тому потребує нових працівників.

Ознайомитись із актуальним переліком вакансій та отримати інформацію про працевлаштування на ДП «Львіввугілля» можна за номером +380686152792.

Раніше на підприємстві розповіли, що під час війни навчають для роботи в шахті і жінок – їм тепер доступні деякі посади, на яких раніше жінкам забороняло працювати законодавство.

Як інформував ZAXID.NET, Україна взяла на себе зобов’язання поступово відмовитись від вугілля та закрити усі шахти. Перший пілотний проект із закриття шахти і трансформації громади мають втілити у Червонограді. Детальніше про це читайте у матеріалі «Червоноградська оаза. Що буде з регіоном після закриття шахт».