Бійці вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців

Полк «Азов» оприлюднив фото, завдяки яким показав умови перебування поранених захисників Маріуполя. Українські захисники закликали ООН та Червоний Хрест «показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами».

«Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування», – наголосили «азовці» у своєму Telegram.

Бійці вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де люди зможуть отримати допомогу і належний догляд.

«Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі «Азовсталь» – з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?», – йдеться у зверненні «Азову».

Нагадаємо, що у Маріуполі російські війська за підтримки авіації відновили наступ в окремих районах з метою взяття під контроль території заводу Азовсталь. На цей час – безуспішно.