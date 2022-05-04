Денис Прокопенко записав термінове відеозвернення з приводу ситуації на заводі «Азовсталь»

Командир полку «Азов», підполковник Денис Прокопенко, записав відеозвернення, в якому розповів, що російські окупанти 3 травня прорвалися на територію заводу Азовсталь, зараз там тривають кровопролитні бої.

«Слава Україні! Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника», – заявив Прокопенко.

Він також подякував всьому світу за підтримку, на яку заслуговують захисники міста.

«Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону», – сказав він.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські війська за підтримки авіації відновили наступ в окремих районах з метою взяття під контроль території заводу Азовсталь. На цей час – безуспішно.