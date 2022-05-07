Українців закликають підписати петицію щодо порятунку військових та цивільного населення з Маріуполя. Ініціатори, які створили петицію, закликають відновити засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. А також вимагають від Генеральної асамблеї прийняти резолюцію, якою зобов'язати Російську Федерацію, країну-агресора, забезпечити евакуацію усіх осіб із «Азовсталі» на підконтрольну українському уряду територію або на територію іншої безпечної країни. Петиція сформована кваліфікованими юристами з урахуванням усіх нюансів.

«Ми, активісти, що вказані нижче, неурядові та некомерційні організації, політики та знаменитості, закликаємо Організацію Об'єднаних Націй і особливо Генерального секретаря ООН та регіональних лідерів з усього світу розпочати невідкладну процедуру Еxtraction», – повідомили ініціатори.

Тож закликають до рішучих дій міжнародної спільноти, щоб:

забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у м. Маріуполі;

організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію підконтрольну українському уряду або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на підконтрольну українському уряду територію або на територію третьої держави-посередника.

Зокрема, ініціатори закликають відновити засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, для розгляду гуманітарної ситуації у Маріуполі.

«Час на "Азовсталі" йде на лічені години, окупанти частково прорвались на територію заводу, не припиняють обстрілювати укриття і штурмувати позиції українських воїнів. Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу», – зазначено у тексті петиції.

Станом на ранок суботи, 7 травня, петицію підписали понад 161 тисяч осіб. Необхідно зібрати 200 тис. голосів.

Підписати петицію можна за посиланням.