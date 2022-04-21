Парламенти Естонії і Латвії одноголосно ухвалили визнання геноцидом військових злочинів РФ в Україні.

У повідомленні на сайті парламенту Естонії йдеться про те, що Росія здійснила акти геноциду, зокрема і масові звірства, щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені та Маріуполі.

«Акти геноциду полягають у вбивстві, викраденні людей, депортації, позбавленні волі, тортурах, зґвалтуваннях, а також оскверненні трупів», – йдеться в заяві.

Парламент Латвії у своїй заяві вказав на значні докази масових жорстоких злочинів, скоєних армією Росії та засудила злочини проти людства та геноцид, вказавши на свій обов’язок «визнавати їх та гарантувати, що вони не повторюються».

Нагадаємо, що Верховна Рада 14 квітня офіційно визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного та військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

Парламент звернувся до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.