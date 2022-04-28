Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом. Постанову на розгляд внесла депутатка Гізер Макферсон. У заяві нижньої палати парламенту зазначено, що воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусову депортацію українських дітей, катування, фізичне та психологічне травмування, зґвалтування.

«Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України», – йдеться у постанові, повідомляє «Укрінформ».

За таке рішення парламентарі проголосували одноголосно, інформує Reuters.

Зазначимо, що Палата громад (англ. House of Commons of Canada, фр. Chambre des communes du Canada) — одна із складових двопалатного парламенту Канади поряд із сенатом і монархом (представленим генерал-губернатором). Це демократично обрана палата, що складається із 338 депутатів. Кожен депутат представляє один із виборчих округів країни.

Два тижні тому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що російську агресію проти Україні варто називати геноцидом. На той час він став другим західним лідером, після президента США Джо Байдена, який назвав нинішні дії РФ геноцидом.

Нагадаємо, що на початку квітня Верховна Рада України визнала Росію державою-терористом, а пізніше також назвала звірства росіян в Україні геноцидом. Також дії військ РФ назвав геноцидом українців президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що Заходу пора завершити діалог із Путіним. Естонія і Латвія також визнали геноцидом воєнні злочини РФ в Україні. Після Геноциду в Бучі ЄС офіційно звинуватив Росію у військових злочинах.