Літери Z i V визнані символікою військового вторгнення

Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала Росію державою-терористом та заборонила символіку, яку використовує російська армія, що чинить воєнні злочини на території України. Йдеться насамперед про літери «Z» та «V», якими окупанти позначають свою техніку.

За закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України» (7214 від 26.03.2022) проголосували 311 депутатів, повідомляє LB.

Цим законом Росію названо державою-терористом, яка чинить геноцид українського народу, та забороняється пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, агресії проти України з боку Росії та використання символіки вторгнення. Після підписання закону президентом Росія буде вважатися державою-терористом, яка має за ціль свого політичного режиму геноцид українського народу.

При чому, у законі прописано, що Росія наслідує фашистський та нацистський режими Гітлера та Муссоліні. Тому Верховна Рада визнала неонацистський характер політичного режиму Росії, а також символіку.

«Одним із символів агресії проти України керівництво держави-терориста намагається зробити літери “Z” та “V”. Первісно ці літери використовуються як тактичне маркування військової техніки з різних військових округів Росії, що використовуються у війні проти України», – пояснюється у документі.

У Закон України «Про боротьбу з тероризмом» додали термін "терористична діяльність" – пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму.

Також депутати 1 квітня проголосували за заборону проросійських партій.