Країни посилюють санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну

Австралія, Канада та Японія посилили санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну. Австралія запровадила санкції щодо 22 російських пропагандистів, а також щодо Алєксандра Лукашенка та членів його родини. Японія також розширила перелік санкцій, внісши в список ще 25 росіян і понад 80 організацій. Також про розширення антиросійських санкцій у четвер, 24 березня, під час саміту в Брюсселі заявив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Нові персональні санкції будуть застосовані проти 160 членів Ради Федерації РФ. Окрім того, Трюдо анонсував заборону на експорт деяких товарів і технологій до Росії.

Австралія ввела санкції проти 22 російських журналістів та співробітників ЗМІ, пов’язаних з кремлем, а також проти Алєксандра Лукашенка та його сім’ї.

Уряд Австралії запровадив санкції щодо 22 російських пропагандистів та поширювачів дезінформації, включаючи старших редакторів таких організацій, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, «ІнфоРос» та NewsFront. Загалом під австралійськими санкціями опинилися 32 прокремлівські пропагандисти. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії, передає Укрінформ.

«Ці заходи, вжиті через місяць після вторгнення Росії в Україну, продовжують наші цілеспрямовані зусилля, спрямовані на те, щоб РФ й ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення в сусідню демократичну країну, заплатили високу ціну», – заявили у відомстві.

Також санкції запроваджено проти Лукашенка та його сім’ї, а саме проти дружини Галини та його сина Віктора, який раніше обіймав високі посади у сфері національної безпеки у білоруському уряді.

Нагадаємо, що раніше Австралія запровадила санкції проти 13 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хрєніна.

У МЗС наголосили, що Австралія у тісній координації з партнерами продовжить запроваджувати санкції щодо російських та білоруських посадовців. Канберра закликає Росію негайно вивести війська з України.

Канада. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запровадив санкції проти десятків російських чиновників.

За інформацією National Post, про розширення антиросійських санкцій канадський прем'єр Джастін Трюдо оголосив у четвер, 24 березня, завершуючи поїздку на саміт «Великої сімки» до Брюсселя, повідомляє ТСН.

Нові персональні санкції будуть застосовані проти 160 членів Ради Федерації РФ, які схвалили вторгнення російської армії до України. Окрім того, Трюдо анонсував заборону на експорт деяких товарів і технологій до Росії, які повинні «послабити можливості її збройних сил».

Раніше Канада уже запроваджувала санкції щодо російських політиків, серед яких були президент РФ Владімір Путін та міністр закордонних справ Сєргєй Лавров.

Японія внесла в санкційний список та заморозила активи ще 25 росіян і понад 80 організацій.

У список зокрема потрапили і голова банку ВЕБ Ігор Шувалов, речник Кремля Дмитро Пєсков, гендиректор «Сєвєрсталі» Алєксєй Мордашов, акціонер банку «Росія» Микола Шамалов та члени їх сімей, родичі Дмитра Пєскова, Сергія Кирієнка, Миколи Патрушева, Аркадія та Бориса Ротенбергів.

Цей крок було зроблено після заяви прем’єра Фуміо Кісіди, що Японія зробить кроки, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі та заборонити внутрішнім біржам криптовалюти проводити транзакції з організаціями, що знаходяться під санкціями. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на Al Jazeera та Reuters.

24 березня Кісіда також заявив, що подумає над додатковою гуманітарною допомогою Україні. Раніше Японія вже повідомила про виділення Україні 200 млн доларів допомоги.

У п'ятницю, 25 березня, у МЗС Японії повідомили, що під санкції також потрапила 81 російська юридична особа, зокрема, автомобільний та суднобудівні заводи та виробники електроніки. Крім того, Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши, зокрема, вивіз до РФ предметів розкоші.

Зазначимо, що Японія, Канада і Австралія запровадили санкції проти Росії ще 23 лютого через визнання незалежності ОРДЛО.

Нагадаємо, 24 березня уряд США оголосив про запровадження санкцій проти 328 депутатів Держдуми РФ, глави «Сбербанку», а також 48 російських оборонних підприємств. Також США готують законопроект про блокування золотих резервів РФ на 132 млрд дол. Також 24 березня Великобританія посилила санкції проти Росії. Британський уряд наклав санкції ще на 59 росіян та компаній.