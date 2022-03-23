Про визнання воєнних злочинів заявив держсекретар США Ентоні Блінкен

США визнали, що Росія вчиняє військові злочини в Україні. Про це йдеться у оприлюдненій 23 березня заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

У заяві вказано, що війна, яку Росія розпочала в Україні, спричиняє численні руйнування, а також загибель цивільних мешканців.

«Російські війська знищили багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливу інфраструктуру, цивільні транспортні засоби, торгові центри та машини швидкої допомоги, в результаті чого тисячі невинних мирних жителів були вбиті або поранені», – йдеться в заяві Ентоні Блінкена.

Держсекретар США згадав про бомбардування пологового будинку у Маріуполі, а також знищення місцевого театру, у якому ховались сотні цивільних.

«Сьогодні я можу оголосити, що на основі наявної наразі інформації уряд США оцінює, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні», – сказав Блінкен.

Дежсекретар США додав, що ця оцінка ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.

Нагадаємо, що 23 березня в Україні триває 28 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. За цей час були знищені тисячі житлових будинків та об’єктів інфраструктури, від ворожих обстрілів також загинули та постраждали тисячі цивільних.