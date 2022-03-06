Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали «зелене світло» на постачання винищувачів Україні

У неділю, 6 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали дозвіл відправити винищувачі в Україну. Він наголосив, що США та союзники продовжують свої зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

«Це отримує зелене світло», – сказав Блінкен в інтерв'ю, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі. Про це повідомляє CBS news.

«Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити?», – сказав Блінкен.

Водночас прес-секретар Білого дому повідомив, що адміністрація Байдена проводить переговори з офіційною Варшавою, зокрема, щодо того, які літаки можуть бути передані Україні.

Згода Білого Дому щодо передачу союзниками літаків Україні була й раніше. Однак зараз переговори між Вашингтоном та Варшавою перейшли у предметну площину. Як пише американський сайт Politico, США продовжують переговори з Польщею щодо заміщення їхнього парку винищувачів, якщо Варшава вирішить передати Україні свої вживані МіГ-29.

Польща почала оновлення свого парку винищувачів у 2006 році, купивши перші F-16. А в 2020 році уклала угоду на 4,6 млрд доларів на купівлю 32 F-35, перший з яких надійде в 2024 році. Після цього, пише Politico, утримання старих радянських літаків стане надто коштовним. Відтак те, наскільки швидко Україна отримає польські літаки залежить передусім від результатів перемовин Вашингтона і Варшави.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Північноатлантичний альянс своїми військами не втручатиметься у війну і не забезпечить безпольотну зону над Україною.

6 березня російські окупанти завдали черговий авіаудар – по аеропорту Вінниці. Після цього президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до світових лідерів з проханням закрити небо над Україною або надати українцям винищувачі.

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