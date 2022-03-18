Австралія і Нова Зеландія в п’ятницю, 18 березня, посилили санкційний тиск на Росію за її напад на Україну. Австралія розширила список підсанкційних російських банків та олігархів, а Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії вперше.

Наразі Австралія ввела санкції проти 80% російських банківських активів, тобто проти дев’яти банків, а також проти організацій, які обслуговують суверенний борг Росії – «Фонду національного добробуту» і Міністерства фінансів.

Щодо банківського сектору, то під австралійські санкції потрапили не лише державні російські банки, включно зі «Сбербанком», але й, наприклад, приватний «Альфа-Банк», повідомила прес-служба австралійського Міністерства закордонних справ.

Також Австралія додала до списку санкцій двох російських мільярдерів, наближених до президента Росії Владіміра Путіна: Алєґа Дєріпаску і Віктара Вєксєльбєрґа. Нагадаємо, що ще понад 30 російських олігархів потрапили під австралійські санкції 14 березня.

У свою чергу Нова Зеландія доєдналася до країн, які вже ввели санкції проти Росії, вперше. Зокрема, новозеландські урядовці ввели санкції проти президента Росії Владіміра Путіна і 12 членів його Ради безпеки, серед яких – міністр закордонних справ Сєрґєй Лавров, колишній прем’єр-міністр Дмітрій Мєдвєдєв і міністр оборони Сєрґєй Шайґу. Крім того, у цьому списку є 19 установ і організацій, включно з «Промсвязьбанком» – опорним банком російської оборонної промисловості.

Санкції забороняють прибуття до країни літаків чи кораблів, які належать тим, проти кого введено санкції. Також новозеландцям заборонено мати будь-які справи з підсанкційними росіянами або пов’язаними з ними людьми.

Також Нова Зеландія заборонила в’їзд депутатам Державної думи Росії, які голосували за «незалежність« «ДНР» і «ЛНР».

Однак російський олігарх Олександр Абрамов (крупний акціонер російського сталеливарного гіганта Evraz), який має багато бізнесу у Новій Зеландії, під санкції не потрапив.