Уряд Швейцарії схвалив нові санкції проти росіян та російських компаній. Тепер санкційний список цієї країни повністю відповідає списку ЄС, повідомляє Економічна правда.

197 осіб отримали фінансові санкції та заборону в’їзду, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції.

«Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Активи у Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені», – заявили у Федеральній радіа Швейцарії, зазначивши, що санкції введені у зв’язку із серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні.

Уряд також посилив санкції проти Білорусі, зокрема, щодо товарів та фінансових послуг.

«Експорт усіх товарів подвійного призначення (цивільного чи військового) до Білорусі наразі заборонено незалежно від їх кінцевого використання чи кінцевого споживача. Крім того, забороняється експорт товарів, які можуть сприяти військово-технічному розвитку Білорусі або розвитку сектору оборони та безпеки. У цьому контексті також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги чи фінансування», – вказано у документі.

Швейцарія ввела заборону на:

імпорт із Білорусі виробів з дерева, гуми, заліза та сталі, цементу

надання державного фінансування або фінансової допомоги для торгівлі з Білоруссю

інвестування в Білорусь

обмежувальні заходи у фінансовому секторі стосуються цінних паперів, кредитів та прийняття депозитів

операції з Білоруським Центральним банком. Крім того, білоруські банки, які перебувають на біржі, виключені з SWIFT.

Нагадаємо, Швейцарія уперше з 1815 року порушила свій нейтралітет і ввела санкції проти Росії через її агресію. Швейцарія ввела вже санкції, які забороняють експорт в Росію товарів подвійного призначення, для сфери безпеки та оборони, продуктів та послуг у нафтовому секторі. Уряд також заборонив операції з Центробанком Росії та приєднався до санкцій ЄС щодо відключення семи банків Росії від SWIFT.