Швейцарія зберігала нейтралітет у війнах від 1815 року, та Росія дістала навіть її

Федеральна рада Швейцарії – країни, що зберігала нейтралітет з 1815 року – у понеділок, 28 лютого, ухвалила рішення долучитись до санкцій Євросоюзу проти Росії, ухвалених 23 і 25 лютого, та заморозити російські активи на своїй території. Причина – напад Росії на Україну.

Як повідомляє Reuters, також Швейцарія вводить санкції проти російського президента Владіміра Путіна, російського прем'єра Міхаіла Мішустіна і керівника російського МЗС Сергєя Лаврова. Обмеження вводяться в дію негайно.

«Швейцарія солідарна з Україною та її народом. Ми допомагатимемо українським біженцям у Польщі», – ідеться в повідомленні швейцарського уряду.

Зазначається, що до рішення про введення санкцій проти Росії та її керівництва Швейцарію підштовхнули тиск Євросоюзу і США, а також багатотисячні протести проти воєнної кампанії Росії в Україні по всьому світу.

У заяві Федеральної ради ідеться також про заборону вїзду на територію Швейцарії для 5-х російських олігархів, утім, їхні імена не називаються. Представник Федеральної ради Швейцарії Андре Сімонацці додав, що Швейцарія також закриває своє небо для російських літаків.

За даними Національного банку Швейцарії, у 2020 році росіяни володіли майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,33 млрд доларів) у Швейцарії.

Уряд країни заявив, що не дозволить використовувати Швейцарію як платформу для обходу санкцій ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів обмеження на експорт товарів і технологій, необхідних для російського сектору оборони та безпеки, заборонив експорт товарів та технологій до Росії, необхідних для авіаційної та космічної галузей. Центробанку та уряду обмежений доступ до ринку капіталу ЄС. Заборонено надання держфінансування чи фінансової допомоги для торгівлі з Росією та інвестицій у її економіку.