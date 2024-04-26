На місці ринку «Підзамче» почуть збудувати 4-поверхову громадську будівлю з підземним паркінгом

Львівська міськрада оголосила Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію розвитку території в районі вул. Хмельницького та вул. Механічної. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні в пʼятницю, 26 квітня.

Йдеться про територію площею 0,29 га, обмежену вул. Хмельницького та Механічною, де розташований ринок «Підзамче». Ділянка перебуває в комунальній власності, однак із 2019 року перебуває в користуванні ПП «Винниківський шлях».

Як вказано в проекті рішення, проектанти мають врахувати допустиму висоту забудови ділянки – не більше 4 поверхів з умовою, що зі сторони вулиць четвертий поверх сформують із відступом вглиб будівлі не менше ніж на 2 м. Також проектант має врахувати загальну забудову вулиці, вимоги до безбарʼєрності, необхідність облаштування підземного паркінгу та пристосування будівель під громадські та готельні функції.

«Забезпечити формування раціонального та органічного обʼємного рішення проектованої будівлі у контексті сусідства з памʼятками архітектури на вул. Хмельницького, 114-116, вул. Хмельницького, 122, вул. Хмельницького, 124 та памʼятками архітектури з непарної сторони вул. Хмельницького, враховуючи пам’яткоохоронне законодавство», – вказано в проекті рішення виконкому.

Нагадаємо, у 2020 році міський голова Львова Андрій Садовий звернувся у Мін’юст зі скаргою на дії державних реєстраторів, які зареєстрували право приватної власності на ринки «Підзамче» та «Винниківський» у Львові. Право власності на ці ринки отримала ще у 2019 році компанія «Дари Львівщини», що належить доньці Григорія Козловського Софії Максимець. Мін’юст видав наказ, яким скасував право власності фірми Максимець на львівські ринки.

«Дари Львівщини» в суді оскаржило цей наказ й виграло першу й апеляційну інстанції. Судді Верховного Суду вирішили, що цей спір мали вирішувати господарські суди, а не адміністративні і тому закрили провадження у цій справі. Таким чином наказ Мін’юсту знову став чинним.

Ще до завершення судових спорів, у березні 2021 року, Львівська міська рада уклала мирову угоду із компанією «Дари Львівщини», згідно з якою за компанією визнається право власності на майнові комплекси двох ринків «Винниківський» та «Підзамче», а також право постійного користування ділянками під ними – тобто безстрокове і без сплати орендної плати. За це міська рада отримала 18,5 млн грн. Окрім того, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Григорій Козловський інвестує ще 20 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури міста.

Зараз ринками вже володіє не «Дари Львівщини», а дві інші компанії. Ринок «Винниківський» перейшов у власність ПП «Галицький шлях» депутата Львівської міськради від «ЄС» Олексія Різника, а будівлі «Підзамче» – ПП «Винниківський шлях» племінниці Григорія Козловського Віталії Дяченко.