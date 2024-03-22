На територію Винниківського ринку чекає велика перебудова

Виконавчий комітет міськради Львова у п’ятницю, 22 березня, підтримав рішення про проведення Всеукраїнського відкритого архітектурно-містобудівного конкурс на проектну пропозицію розвитку території Винниківського ринку. Ідеться про ділянку, обмежену вул. Личаківською, Солодовою та Вишенського.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому уточнив, що за результатами конкурсу, про початок якого оголосять згодом, лише створять завдання для розробки детального плану території.

Та вже зараз міська рада має умови, що мають бути виконані під час розробки ДПТ. Ідеться про збереження торгівельної функції – тобто ринку у будь-якому форматі, а також про збереження двох мозаїк на цій території. Їх можуть законсервувати, а можуть і перенести, сказав Антон Коломєйцев.

«Ми прописуємо основні параметри, враховуючи історико-архітектурний опорний план. Він одразу дає розуміння висоти та вигляду об’єктів і ще цілої низки вимог у різних точках цієї локації, щоб вони були інтегровані в історичну тканину міста. Окрім того, планується достатня кількість паркомісць на всі комерційні приміщення», – сказав також головний архітектор Львова.

Зараз тривають дослідження території. Зокрема, вивчається інсоляція (потреба в освітленості) довколишніх будинків, щоб їй не шкодила перебудова кварталу на території Винниківського ринку. Результати цього дослідження можуть вплинути на поверховість і щільність майбутньої забудови.

У вересні 2022 року на звернення ПП «Галицький шлях», що є власником Винниківського ринку, міськрада Львова прийняла ухвалу про розроблення детального плану території у районі вул. Личаківської, вул. Солодової, вул. І. Вишенського, вул. Харківської. У ній ідеться про попередній конкурс, на результати якого має опиратися компанія під час розробки ДПТ.

ПП «Галицький шлях» належить депутату ЛМР з фракції партії ЄС Олексію Різнику. Він також є бізнес-партнером львівського бізнесмена Григорія Козловського. Раніше ринок належав компанії доньки Григорія Козловського «Дари Львівщини», яка вивела його з комунальної власності у 2020 році. У 2021 році міськрада Львова і «Дари Львівщини» уклали мирову угоду, за якою компанія сплатила за Винниківський ринок і ринок «Підзамче» у бюджет міста 18,5 млн грн.

Пов’язана із депутатом Олексієм Різником компанія також приватизувала неіснуюче майно на території геріатричного пансіонату у Львові і претендує на частину його землі.