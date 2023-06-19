Мозаїка розташована на стіні ринку за адресою вул. Личаківська, 51

Восьмий апеляційний адміністративний суд дозволив виключити з переліку мозаїк панно на стіні Винниківського ринку. Своє рішення суд аргументував тим, що панно має неправильну адресу. Про це 19 червня повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

У жовтні 2019 року, після скандалу зі знищеною мозаїкою на магазині «Океан» виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік мозаїчних пам’яток на території Львова. Своїм рішенням виконком також заборонив забудовникам виконувати будь-які роботи з мозаїками, що занесені в перелік, крім ремонту.

Ще у вересні 2021 року ПП «Дари Львівщини», що обслуговувало Винниківський ринок, подало позов до суду з вимогою виключити з переліку пам’яток мозаїки на вул. Солодова, 3 та Личаківській, 55. Одна з мозаїк розташована на стіні ринку, інша – на стіні житлового будинку поруч.

Невдовзі власником ринку стало ПП «Галицький шлях», що належить депутату Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексію Різнику. У суді адвокати компанії стверджували, включення мозаїк до списку «створює додаткові обов’язки» для них як для власників будівель магазинів.

Наприкінці жовтня 2022 року Львівський окружний адміністративний суд відмовив «Галицькому шляху» в позові, однак компанія подала апеляцію, адже суд першої інстанції не врахував, що в переліку виконкому вказана адреса вул. Солодова, 3, однак сама мозаїка розташована за адресою вул. Личаківська, 51.

1 червня суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Ігор Запотічний частково задовольнив позов і визнав пункт переліку із адресою мозаїки нечинним. Однак мозаїка на стіні житлового будинку на Личаківській, 55 залишається під охороною.

Крім цього, адвокати «Галицького шляху» стверджували, що панно біля входу в ринок нібито створили у 1990-х роках його працівники й воно не має ніякої культурної цінності. Але згідно з дисертацією доцентки інституту архітектури НУ «Львівська політехніка», його автором є Олександр Кошеваров, який створив її у 1970-х роках.

Нагадаємо, що Винниківський ринок Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька львівського бізнесмена Григорія Козловського Софія Максимець.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких на той час був Григорій Козловський та його бізнес-партнер, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Наприкінці березня 2021 року депутати Львівської міськради погодили укладення мирової угоди з фірмою «Дари Львівщини», що передбачає визнання Львівською міськрадою права власності компанії на майно ринку «Винниківський» та на майно ринку «Підзамче» в обмін на сплату 18,53 млн грн компенсації.